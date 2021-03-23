Россия и КНР будут расширять применение Системы передачи финсообщений ЦБ РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай планируют расширять применение Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта работа уже давно ведется. Ведется она по разным направлениям, у нас есть собственная система передачи финансовых сообщений, я так понимаю, что наши соответствующие финансовые власти, финансовые ведомства, Центральный банк будут расширять ее применение", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

Он отметил, что Россия и Китай будут делать все, чтобы отношения Москвы и Пекина "не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств".

"В том числе это касается путей ведения торговли, взаимных расчетов, и всего остального, что делает нас более сильными", - добавил министр.

По словам Лаврова, Россия также расширяет взаиморасчеты в национальных валютах с КНР и другими торговыми партнерами.

"Наверное, это веление времени, когда те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему в мире, решили вдруг, что они недовольны тем, как другие страны, в частности Китайская народная республика, пользуются этой системой, которая, еще раз подчеркну, была создана западом. Китайская народная республика просто обыгрывает Запад на его же поляне, и именно поэтому та реакция, которую мы видим, со стороны Соединенных Штатов", - добавил глава МИД РФ.