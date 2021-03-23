ЦБ РФ не ждет повторения ситуации со спросом на наличные в этом году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не ждет повторения ситуации с ростом спроса на наличные в 2021 году, увеличение объемов наличной денежной массы не окажет влияния на денежно-кредитную политику, сообщил зампред Банка России Михаил Алексеев на онлайн-конференции во вторник.

"Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик", - заявил Алексеев.

"Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки", - добавил он.