Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

ЦБ РФ не ждет повторения ситуации со спросом на наличные в этом году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не ждет повторения ситуации с ростом спроса на наличные в 2021 году, увеличение объемов наличной денежной массы не окажет влияния на денежно-кредитную политику, сообщил зампред Банка России Михаил Алексеев на онлайн-конференции во вторник.

"Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик", - заявил Алексеев.

"Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки", - добавил он.

Михаил Алексеев ЦБ РФ

Новости

Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 1 марта

Пандемия коронавируса

ЦБ отметил рост числа попыток обмануть граждан за счет темы COVID-19

Сбербанк оценил в 10% долю поступающих россиянам мошеннических звонков

Сбербанк оценил в 10% долю поступающих россиянам мошеннических звонков

Sollers решил наладить в России серийное производство электромобилей

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Фондовый рынок США вырос вслед за акциями технологических компаний

Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 22 февраля

Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 5 марта

Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 5 марта

"Глобальная энергия" получила больше ста заявок на получение премии из рекордного количества стран

"Глобальная энергия" получила больше ста заявок на получение премии из рекордного количества стран
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');