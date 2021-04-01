Банк России задумал ограничить использование стейблкоинов в расчетах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России думает об ограничении использования стейблкоинов в расчетах по аналогии с необеспеченными криптовалютами, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.

"Мы уже сделали первый шаг с точки зрения необеспеченных криптовалют, запретив их, и мы, скорее всего, сделаем еще и второй шаг, ограничив возможность использования, в том числе стейблкоинов, для осуществления расчетов, - сказал он. - Это очень важно. Здесь очень важно разделить понятийный аппарат. Цифровой рубль и вообще рубль у нас является официальным средством расчетов. Все остальное - стейблкоины, частные криптовалюты необеспеченные, какие-то иные денежные суррогаты - использоваться в качестве средства платежа не могут".

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков возразил, что видит перспективы в развитии цифровых активов, которые могли бы эмитировать российские банки. Он призвал еще раз обсудить тему использования стейблкоинов в расчетах.

"Сбербанк подал заявку на выпуск сберкоинов. Тоже было бы интересно посмотреть, как этот инструмент будет использоваться. Меня, правда, озадачило то, что Иван Зимин сказал по поводу того, что они хотят прямо запретить признавать сберкоины как средство платежа. Здесь, на мой взгляд, нужна будет дискуссия и технарей, и экономистов, и банкиров, кстати. Нам надо находить варианты максимально эффективного использования нового цифрового рубля", - заявил Аксаков.

По его словам, еще предстоит найти решение, которое позволило бы соединить цифровой рубль Центрального банка и стейблкоины, выпускаемые коммерческими банками. "Рубль, который эмитируют банки, мог бы быть тоже цифровой валютой, которая используется как средство платежа, как средство обращения. И эта цифровая валюта будет иметь соответствующий код, учитываемый Центральным банком, например. Здесь, я предполагал, что мы должны были найти технологические решения соединения эмиссии Центрального банка в виде цифровой валюты и эмиссии, осуществляемой коммерческими банками. Пока этот вопрос не решен. Я думаю, что это тоже нормально", - добавил депутат.

Ранее Аксаков пояснил, что действующее сейчас в России законодательство не относит стейблкоины к категории цифровых валют, они, по сути, являются цифровыми финансовыми активами, и, следовательно, расчеты в них в России проводить не запрещено.

"Я бы стейблкоин не называл криптовалютой, если исходить из того определения, которое мы дали в законе о цифровых финансовых активах. Там цифровая валюта определена как не имеющая обязанного лица и обеспечения. Стейблкоин же обеспечение имеет, то есть стейблкоин это скорее не цифровая валюта, а цифровой финансовый актив", - говорил депутат "Интерфаксу".

Согласно вступившему в силу с 1 января 2021 года закону о цифровых финансовых активах, в России запрещен выпуск цифровых валют и расчеты в них, но разрешен выпуск цифровых финансовых активов и расчеты в них.

"Цифровая валюта - необеспеченная криптовалюта, цифровой рубль - это обязательство Центрального банка, фактически, дополнительная форма денег к наличным и безналичным деньгам. Если мы говорим о стейблкоинах (есть же еще одна сущность), фактически, это тоже цифровая валюта, только обеспеченная, эмитируемая определенной организацией или компанией, подкрепленная какими-то обязательствами: деньгами, золотом, металлом - всем, чем угодно. Мы, собственно, как Центральный банк придерживаемся и постоянно придерживались следующей идеологии, что и криптовалюта, и стейблкоины не могут быть официальными средствами расчета, такими средствами может быть только цифровой рубль", - подчеркнул Зимин.

Минфин тоже придерживается позиции, что единственным законным платежным средством на территории России в настоящее время является рубль, использование цифровых валют в качестве средства платежа запрещено. "Вопросы, связанные с выпуском и обращением цифровой валюты, в законодательстве РФ не урегулированы. Работа в данном направлении ведется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Сбербанк в январе 2021 года подал в ЦБ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты - сберкоина. Проект может быть запущен весной, сообщил тогда зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В феврале 2021 года, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ продолжает обсуждать тему выпуска банками собственных криптоактивов - стейблкоинов, пока там больше вопросов, чем ответов.