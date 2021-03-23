"Норникель" скептически отнесся к планам Tsingshan, обвалившим цены на никель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Норникель", лидирующий производитель высокосортного никеля, скептически относится к расчетам себестоимости проектов китайской Tsingshan, заявившей о выпуске больших объемов дешевого никелевого сырья для производства аккумуляторов, сообщил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции компании Антон Берлин в эфире "Эха Москвы".

Весной этого года Tsingshan, крупнейший переработчик никеля и производитель нержавеющей стали, заявила о масштабных поставках чернового ферроникеля (ЧФН) в виде сырья для производства аккумуляторов для электромобилей. Ранее этот вид сырья использовался только в нержавеющей стали, а для аккумуляторов требовался дефицитный высокосортный никель. Анонс планов Tsingshan резко отразился на цене никеля, которая в конце февраля - марте упала более чем на 16% с шестилетних максимумов около $19,9 тыс. за тонну.

"Мы немного скептически относимся к тем цифрам, которые они анонсируют", - сказал Берлин.

Он напомнил, что китайский производитель, работающий в том числе в Индонезии, уже декларировал ранее очень низкие издержки по проектам по ЧФН в этой стране. В итоге capex крупнейшего проекта вырос с $1,2 млрд до $7 млрд.

Кроме того, Tsingshan используют особую методику расчета затрат, объявляя не фактические издержки, а экономический результат с учетом всех выгод, который они получили как интегрированный производитель, пояснил вице-президент "Норникеля".

Сейчас в структуре спроса на рафинированный никель 8% приходится на производителей аккумуляторов, однако этот показатель может достичь 32% к 2040 году, по прогнозу CRU.

На нержавеющую сталь, при выпуске которой невысоки требования к качеству никеля, приходится сейчас 75% мирового спроса на этот металл.

Эта отрасль по сути полностью восстановилась после вызванного пандемией кризиса, сказал Берлин. Помимо этого, рост спроса на металлы стимулировала анонсированная Китаем очередная масштабная программа строительства инфраструктуры на $4 трлн.

При этом запасы металла в Китае, на который приходится половина мирового потребления никеля и меди, нормализовались после наблюдавшегося в течение нескольких месяцев избытка, отметил он.

Спрос в автомобилестроении восстановился лишь частично, ожидается, что эта отрасль выйдет на докризисный уровень в 2022 г., считает вице-президент "Норникеля".

"Электромобили - это лучшее, что случилось с рынком никеля за последние 100 лет, после изобретения нержавеющей стали. Это революционное изменение спроса в долгосрочной перспективе", - сказал Берлин. Прорыв произошел несколько лет назад, он был связан с тем, что для аккумуляторов электромобилей стало требоваться гораздо больше никеля, чем для батарей в электронике.

Из трех широко используемых сейчас технологий производства аккумуляторов в двух (никель-кобальт-алюминий и никель-марганец-кобальт) задействован никель в пропорции 8-1-1 (доли никеля и двух других компонентов). Аккумулятору современного автомобиля требуется от 40 до 100 кг никеля, гибрида - 20 - 40 кг.

При этом, по мнению Берлина, из-за сохраняющихся сложностей с инфраструктурой подзарядки EV этот вид автотранспорта не станет абсолютно доминирующим.