Песков заявил, что инвестиции РФПИ в Telegram - не вопрос Кремля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Приобретение Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) облигаций Telegram Group Inc не является вопросом Кремля, однако любые успешные инвестиции можно приветствовать, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наш вопрос. Это вопрос фонда", - сказал Песков.

На уточнение, приветствует ли Кремль эти инвестиции РФПИ, Песков сказал: "Можно приветствовать любую успешную инвестицию, которая приносит деньги в рамках действующих законов".

"РФПИ - не частный фонд, но он обладает определенным самостоятельным маневром в плане инвестиций, у них есть совместные инвестиционные платформы по соинвестированию с зарубежными партнерами в разных странах, там многие процессы происходят автоматически", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций стал владельцем облигаций Telegram Group Inc., которые могут быть конвертированы в акции компании в случае ее IPO.

Telegram Group Inc., развивающая месенджер Telegram, на прошлой неделе разместила пятилетние бонды на $1 млрд под 7% годовых. Владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции Telegram в случае IPO компании с дисконтом в 10% к цене размещения, сообщал ранее "Интерфаксу" представитель одного из инвестфондов, получивших предложение об участии в сделке

Во вторник суверенный фонд ОАЭ Mubadala сообщил, что купил конвертируемые бонды Telegram на $75 млн, столько же вложил Abu Dhabi Catalyst Partners.

Mubadala - традиционный партнер РФПИ. Представитель российского суверенного фонда во вторник подтвердил журналистам, что он участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala, не уточнив размер вложений. Вслед за этим представитель Telegram, чьи отношения с российскими властями традиционно были достаточно напряженными, опроверг участие РФПИ в размещении бондов, которое проходило не через биржевые площадки.

В свою очередь, РФПИ и Mubadala распространили совместный комментарий, в котором разъяснялось, что российский суверенный фонд приобрел "миноритарную долю" в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы, при этом сделка состоялась 23 марта (расчеты в рамках первичного размещения бондов состоялись за день до этого, 22 марта). После этого представитель Telegram Майк Равдоникас, которого процитировало агентство Bloomberg, допустил, что РФПИ мог купить "маленький объем" на вторичном рынке, при этом подчеркнул, что права владельцев облигаций ограничены и никакого влияния на стратегию компании они оказать не могут.