SWIFT будет работать в Китае через совместное предприятие

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совместное предприятие, образованное глобальной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей SWIFT и четырьмя китайским институтами будет предлагать локализованные финансовые услуги, чтобы сделать трансграничные транзакции более стабильными и безопасными, сообщил во вторник Народный банк Китая.

СП будет предоставлять услуги финансового шлюза для китайских пользователей SWIFT, включая создание и эксплуатацию локальных сетей и локальных хранилищ данных, говорится в сообщении НБК.

По мере того как Китай увеличивает открытость финансовой отрасли, все больше местных организаций используют финансовую сеть и информационные услуги, предоставляемые SWIFT, что требует более высоких стандартов в стабильности работы и безопасности данных, сообщает агентство "Синьхуа". Ранее некоторые средние и небольшие китайские банки сообщали о нестабильном подключении к SWIFT, что оказывало влияние на международные транзакции.

НБК пояснил, что благодаря СП пользователи смогут получить доступ к стабильному, отказоустойчивому и безопасному соединению с основной сетью SWIFT что позволит избежать ненормальных ситуаций, таких как прерывание работы с сетью.