СПАРК вновь возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем по компаниям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Система "СПАРК-Интерфакс" вновь с большим отрывом возглавила рэнкинг информационно-аналитических систем по анализу и проверке компаний, который ежегодно публикует рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

"СПАРК-Интерфакс" получил первое место по всем основным "рейтинговым факторам": информационная наполненность, функциональные и сервисные возможности, признание и представленность в медиа, оценка от экспертов (и представляющих интересы пользователей аналитических систем, и от участников самой отрасли).

RAEX расширило в этом году перечень критериев оценки, а также список анализируемых систем – до 32 с 21 в прошлом году. "Доработанная рейтинговая модель оказалась в три раза более детальной в сравнении с пилотным рейтингом", - сказал исполнительный директор RAEX Евгений Мальцев, слова которого приводятся в пресс-релизе агентства. Каждая система оценивалась по 109 параметрам, агрегированным в 31 рейтинговый критерий.

Новацией второго выпуска рейтинга стало расширение проекта "вторым измерением": в дополнение к традиционному подходу, при котором объект рейтинга оценивается независимыми экспертами, учитывалось и субъективное мнение рынка о самом себе. "Это позволило сопоставить картину, формируемую рейтинговой моделью на основании объективных измеримых показателей и экспертных оценок, которые подчас подвергаются критике, с мнением рынка о самом себе, - отмечается в пресс-релизе. - Они совпали более чем на 88,4%, т.е. мнение рынка оказалось солидарно с мнением рейтинговых экспертов".

С учетом всех факторов "СПАРК" получил в итоговом рейтинговом списке 92,54 балла, ниже идут "Контур.Фокус" с 74,18 балла, Глобас (Credinform) - 63,12, "БИР Аналитик" - 56,83, СБИС - 55,73.

В топ-5 по информационной наполненности вошли системы "СПАРК", "Глобас", "Дельта Безопасность", "БИР Аналитик" и Seldon.Basis.

Лидерами по функциональным и сервисным возможностям стали "СПАРК", "Контур.Фокус", "Глобас", "Дельта Безопасность" и CaseBook.

По признанию и представленности в медиа в пятёрку вошли "СПАРК", "Контур.Фокус", RUSPROFILE, СБИС и "ЗаЧестныйБизнес".

В топ-5 по оценкам экспертов – "СПАРК", "Контур.Фокус", "Глобас", "Дельта Безопасность" и "Коммерсант Картотека".

По итогам опроса участников рынка пятёркой лучших были признаны: "СПАРК", "Контур.Фокус", "Глобас", "Seldon.Basis" и "CaseBook".

"РАЭКС-Аналитика" — крупнейшее российское агентство в области некредитных рейтингов, занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков.

Информационно-аналитические системы используются бизнесом для оценки налоговых и кредитных рисков, проверки контрагентов, инвестиционного анализа, маркетинга.