Ozon запускает проект по предоставлению услуг сторонними исполнителями

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon объявил о запуске раздела "услуги", который объединяет предложения сторонних поставщиков в различных категориях услуг - от записи на медицинские анализы до ремонтных работ.

В пресс-релизе компании говорится, что на "Ozon Услугах" уже представлено более 800 предложений в 12 категориях, продолжается подключение новых исполнителей.

Сейчас в разделе можно заказать услуги по ремонту бытовой техники, медицинские услуги, экскурсии. В перспективе станут доступны автоуслуги, фото/видео/аудио услуги, услуги в сфере ремонта и строительства, уборки, красоты, услуг для животных и др., следует из информации на сайте Ozon.

В пресс-службе Ozon "Интерфаксу" назвали принципиальным отличием проекта от существующих сервисов то, что компания старается максимально расширить ассортимент доступных услуг за счет подключения как можно большего количества возможных поставщиков. Например, компания не ограничивается поставщиками услуг, которые являются индивидуальными предпринимателями, но подключает к маркетплейсу и юридические лица (например, лицензируемые медицинские лаборатории и фитнес-клубы).

В течение марта проект заработает для всех пользователей из столичного региона, а течение апреля раздел с услугами станет доступен всем жителям России.

Исполнители регистрируются на Ozon как продавцы, создают карточки услуг и сотрудничают с маркетплейсом по модели комиссии за продажу (для большинства категорий услуг комиссия составляет 5%).

Для приобретения услуги потребитель должен "добавить" ее в корзину и оплатить - после этого он получает инструкцию и код, который необходимо сообщить исполнителю. Ozon проверяет наличие у поставщиков разрешительной документации, фиксирует стоимость услуг, отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения услуг, отмечается в релизе компании.

Сейчас на рынке услуг работают такие сервисы, как "Яндекс.Услуги", "СберУслуги", Profi.ru, YouDo (входит в портфель активов МТС) и др.

Компания Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено более 10 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

По итогам 2020 года оборот Ozon (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, составил 195 млрд руб., увеличившись в 2,4 раза. Количество выполненных заказов выросло в 2,32 раза - до 73,9 млн. По итогам прошлого года компания вышла на точку безубыточности по операционному денежному потоку.

Ozon в конце прошлого года привлек $1,2 млрд по итогам IPO и параллельного private placement в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok.

Акции компании торгуются на NASDAQ, "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".