Решетников заявил, что годовая инфляция в РФ прошла пик и начала снижаться

По итогам года инфляция может уложиться в 4%, считает глава Минэкономразвития

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ в середине марта прошла пик в 5,8%, сейчас начала снижаться и уже на уровне 5,7%, по итогам 2021 года может уложиться в 4%, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Пик инфляции, видимо, был 5,8% (на середину марта - ИФ). По итогам марта ожидаем 5,7%", - отметил он.

"Вышли на пик инфляции - неделю назад годовая инфляция стабилизировалась на 5,8%, а сейчас пошли на снижение, и она уже 5,7%. Пока это статистические вещи - год назад как раз всплеск (цен - ИФ) предкарантинный в это время начался. Поэтому в принципе мы находимся на пике и скорее даже на полке в сторону снижения идем. Дальше мы рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться", - сказал министр.

"Исходим из того, что (инфляция - ИФ) пока вполне может выйти на целевой ориентир в 4% к концу года, имеется ввиду показатель декабрь к декабрю", - ответил он на вопрос про прогноз на 2021 год, добавив, что сейчас как раз идет уточнение прогноза.

Как сообщалось, официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год составляет 3,7%, ЦБ - 3,7-4,2%.