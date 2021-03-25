Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:56Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В марте 2021 года инфляционные ожидания населения и бизнеса немного увеличились по сравнению с февралем и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России.

По данным опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения в марте выросли к февралю на 0,2 процентного пункта - до 10,1%. Они остаются повышенными, но уже находятся ниже локального максимума, наблюдавшегося в декабре 2020 года.

Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,1%. Также выросла наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 12,7% (+0,4 п.п. к февралю), что близко к максимальному значению за последние четыре года.

По отдельным группам респондентов изменение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции было разнонаправленным. Их увеличение отмечалось только респондентами со сбережениями, тогда как респонденты без сбережений демонстрировали снижение и ожиданий, и оценок текущей инфляции. Возможно, это отражает большую чувствительность низкодоходных групп населения к ценам социально значимых товаров и влияние на их ожидания мер по административному сдерживанию цен, говорится в докладе. Вместе с тем рост инфляционных ожиданий у более обеспеченных групп говорит о росте устойчивых факторов со стороны спроса.

Мониторинг, проведенный ЦБ в марте, показал, что ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед вновь возросли. Они остаются вблизи максимумов 2020 года. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 3,6% в годовом выражении (в марте 2020 года - 3,1%).

Главные причины сохранения высоких ценовых ожиданий - растущие ожидания предприятий относительно восстановления спроса при сохранении высоких оценок увеличения издержек.

Среди опрошенных предприятий, ожидающих роста цен, 80% в качестве причины указали изменение стоимости сырья, комплектующих и материалов. Их доля увеличивалась пятый месяц подряд. Также в качестве причины ожидаемого роста цен чаще указывалось удорожание моторного топлива. В дополнение к этому ослабевало сдерживающее влияние спроса: доля предприятий, снижающих цены из-за падения спроса, сокращалась пятый месяц подряд и достигла уровня до начала пандемии.

Сильнее всего возросли ценовые ожидания в розничной торговле. Главная причина - динамика закупочных цен. Уровень инфляционных ожиданий в данной отрасли остается наиболее повышенным, что может указывать на высокую вероятность сохранения повышенных темпов роста потребительских цен на товары в ближайшие месяцы. Средний темп прироста цен в ближайшие три месяца, ожидаемый предприятиями розничной торговли, составил 6,1% (в годовом выражении, в марте 2020 года, в момент ажиотажного спроса на продукты питания перед локдауном - 6,7%).

Годовая инфляция в I квартале складывается выше февральского прогноза Банка России. Ожидается, что она достигнет максимума в марте и далее будет снижаться. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели ЦБ вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, полагает регулятор.

Хроника 27 января 2020 года – 25 марта 2021 годаЭкономический кризис
Банк России

Новости по теме

Новости

РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Пандемия коронавируса

В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне

В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

Россияне за неделю купили туры по РФ с кэшбэком почти на 2,5 млрд руб.

Россияне за неделю купили туры по РФ с кэшбэком почти на 2,5 млрд руб.

Бывший замглавы Майкопа получил 12 лет колонии за взяточничество

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности
Пандемия коронавируса

Почти у 100% переболевших COVID-19 фиксируют неврологические последствия

Почти у 100% переболевших COVID-19 фиксируют неврологические последствия
Пандемия коронавируса

Минздрав счел одинаково эффективными все три российские COVID-вакцины

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');