ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В марте 2021 года инфляционные ожидания населения и бизнеса немного увеличились по сравнению с февралем и остаются повышенными, говорится в комментарии Банка России.

По данным опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения в марте выросли к февралю на 0,2 процентного пункта - до 10,1%. Они остаются повышенными, но уже находятся ниже локального максимума, наблюдавшегося в декабре 2020 года.

Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,1%. Также выросла наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 12,7% (+0,4 п.п. к февралю), что близко к максимальному значению за последние четыре года.

По отдельным группам респондентов изменение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции было разнонаправленным. Их увеличение отмечалось только респондентами со сбережениями, тогда как респонденты без сбережений демонстрировали снижение и ожиданий, и оценок текущей инфляции. Возможно, это отражает большую чувствительность низкодоходных групп населения к ценам социально значимых товаров и влияние на их ожидания мер по административному сдерживанию цен, говорится в докладе. Вместе с тем рост инфляционных ожиданий у более обеспеченных групп говорит о росте устойчивых факторов со стороны спроса.

Мониторинг, проведенный ЦБ в марте, показал, что ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед вновь возросли. Они остаются вблизи максимумов 2020 года. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 3,6% в годовом выражении (в марте 2020 года - 3,1%).

Главные причины сохранения высоких ценовых ожиданий - растущие ожидания предприятий относительно восстановления спроса при сохранении высоких оценок увеличения издержек.

Среди опрошенных предприятий, ожидающих роста цен, 80% в качестве причины указали изменение стоимости сырья, комплектующих и материалов. Их доля увеличивалась пятый месяц подряд. Также в качестве причины ожидаемого роста цен чаще указывалось удорожание моторного топлива. В дополнение к этому ослабевало сдерживающее влияние спроса: доля предприятий, снижающих цены из-за падения спроса, сокращалась пятый месяц подряд и достигла уровня до начала пандемии.

Сильнее всего возросли ценовые ожидания в розничной торговле. Главная причина - динамика закупочных цен. Уровень инфляционных ожиданий в данной отрасли остается наиболее повышенным, что может указывать на высокую вероятность сохранения повышенных темпов роста потребительских цен на товары в ближайшие месяцы. Средний темп прироста цен в ближайшие три месяца, ожидаемый предприятиями розничной торговли, составил 6,1% (в годовом выражении, в марте 2020 года, в момент ажиотажного спроса на продукты питания перед локдауном - 6,7%).

Годовая инфляция в I квартале складывается выше февральского прогноза Банка России. Ожидается, что она достигнет максимума в марте и далее будет снижаться. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели ЦБ вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, полагает регулятор.