Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

В кабмине готовы активнее работать с ЦБ в плане сдерживания инфляции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство понимает основания, которые учитывались ЦБ при принятии решения о повышении ставки, готово усиливать взаимодействие с ЦБ по сдерживанию инфляции, так как бороться с немонетарной инфляцией только ставкой - значит создавать риски для экономики, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы понимаем основания, которые были в основе этого решения (поднять ставку с 4,25% до 4,5% - ИФ). В то же время мы понимаем, что исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер (нельзя - ИФ) - а мы много говорим, что эта инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков, но если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиций, инвестиционного кредитования", - ответил он на вопрос о влиянии повышения ставки на экономическое восстановление.

"Поэтому здесь очень важно наращивать совместные усилия, в том числе усилия, которые правительство применяет, связанные с дополнительными мерами по сдерживанию инфляции, по предотвращению переноса внешней инфляции на российские рынки. Мы уверены, что все эти усилия повлияют на уровень инфляции внутри (страны - ИФ) и это все надо учитывать при принятии решения по ставке. Мы с ЦБ находимся здесь в постоянном диалоге", - заявил Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что "нам кажется, что то смягчение бюджетной политики, которое в качестве одного из рисков названо, то мы пока не видим какого-то серьезного смягчения бюджетной политики сверх того, что было принято, потому что те дополнительные ненефтегазовые доходы, которые поступили по прошлому году и поступают сейчас, - они сопровождаются сокращением заимствований". "Иными словами, уровень расходов в целом на сегодняшний момент остается неизменен. И те объемы (ненефтегазовых доходов - ИФ), которые мы сегодня видим, не говорят о существенном потенциале для смягчения (бюджетной политики - ИФ)", - сказал министр.

"Второй момент, на который обращает внимание ЦБ - это наращивание сбережений населения, оно действительно произошло... Это типичное поведение при кризисах, если посмотреть предыдущие кризисы - масштабы были даже чуть выше. Поэтому мы ничего здесь сверхъестественного не видим, но видим некую возможность - важно приложить усилия, чтобы этот дополнительный навес сбережений, который сейчас сформировался, все-таки был направлен на финансирование инвестиций. Когда мы эту задачу решим, это снизит и потенциальное давление на потребительский рынок, хотя я бы не сказал, что оно какое-то запредельное", - добавил Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития ЦБ РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

СПАРК вновь возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем по компаниям

Ozon запускает проект по предоставлению услуг сторонними исполнителями

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');