В кабмине готовы активнее работать с ЦБ в плане сдерживания инфляции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство понимает основания, которые учитывались ЦБ при принятии решения о повышении ставки, готово усиливать взаимодействие с ЦБ по сдерживанию инфляции, так как бороться с немонетарной инфляцией только ставкой - значит создавать риски для экономики, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы понимаем основания, которые были в основе этого решения (поднять ставку с 4,25% до 4,5% - ИФ). В то же время мы понимаем, что исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер (нельзя - ИФ) - а мы много говорим, что эта инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков, но если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиций, инвестиционного кредитования", - ответил он на вопрос о влиянии повышения ставки на экономическое восстановление.

"Поэтому здесь очень важно наращивать совместные усилия, в том числе усилия, которые правительство применяет, связанные с дополнительными мерами по сдерживанию инфляции, по предотвращению переноса внешней инфляции на российские рынки. Мы уверены, что все эти усилия повлияют на уровень инфляции внутри (страны - ИФ) и это все надо учитывать при принятии решения по ставке. Мы с ЦБ находимся здесь в постоянном диалоге", - заявил Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил, что "нам кажется, что то смягчение бюджетной политики, которое в качестве одного из рисков названо, то мы пока не видим какого-то серьезного смягчения бюджетной политики сверх того, что было принято, потому что те дополнительные ненефтегазовые доходы, которые поступили по прошлому году и поступают сейчас, - они сопровождаются сокращением заимствований". "Иными словами, уровень расходов в целом на сегодняшний момент остается неизменен. И те объемы (ненефтегазовых доходов - ИФ), которые мы сегодня видим, не говорят о существенном потенциале для смягчения (бюджетной политики - ИФ)", - сказал министр.

"Второй момент, на который обращает внимание ЦБ - это наращивание сбережений населения, оно действительно произошло... Это типичное поведение при кризисах, если посмотреть предыдущие кризисы - масштабы были даже чуть выше. Поэтому мы ничего здесь сверхъестественного не видим, но видим некую возможность - важно приложить усилия, чтобы этот дополнительный навес сбережений, который сейчас сформировался, все-таки был направлен на финансирование инвестиций. Когда мы эту задачу решим, это снизит и потенциальное давление на потребительский рынок, хотя я бы не сказал, что оно какое-то запредельное", - добавил Решетников.