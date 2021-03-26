В "Газпроме" уверены, что "Северный поток 2" достроят в этом году

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Конечно, в этом году он будет однозначно закончен",- сказал Зубков журналистам в Берлине в пятницу.

Он напомнил, что "достроить осталось совсем немного".

Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.