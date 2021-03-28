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Блинкен счел, что "Северный поток 2" не рассорит членов НАТО

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток - 2", заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава госдепа считает, что основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО является "агрессивное поведение России". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких мерах говорил.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не имеет четкой позиции по проекту газопровода "Северный поток 2". Столтенберг напомнил, что США и ряд других стран выступают против реализации "Северного потока 2", однако другие государства, напротив, поддерживают этот проект.

США Энтони Блинкен НАТО Северный поток 2

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