Toyota начала производство обновленной Camry на заводе в Петербурге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Японский автоконцерн Toyota 24 марта 2021 года начал производство обновленного седана Camry на своем заводе в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в автомобильной отрасли.

Ожидается, что первые обновленные модели поступят к дилерам в апреле текущего года, добавил он.

В российском подразделении компании данную информацию оставили без комментариев.

Накануне Toyota сообщила, что обновленный автомобиль будет оснащаться двумя новыми вариантами атмосферных бензиновых двигателей объемом 2 литра и 2,5 литра. Мощность двухлитрового двигателя, согласно информации на сайте Toyota, составит 150 л.с., двигателя 2,5 литра - 200 л.с. Они будут работать в паре с вариатором и восьмиступенчатой АКПП соответственно. Также на модель по-прежнему устанавливается бензиновый атмосферный двигатель объемом 3,5 литра мощностью 249 л.с.

В рамках обновления был проведен фейслифтинг седана, также он получил несколько новых информационно-функциональных систем и систем безопасности.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Toyota в январе-феврале 2021 года в РФ сократились на 11% – до 12 973 единиц, продажи непосредственно модели Camry – на 27,6%, до 3 183 единиц.

Завод Toyota в Петербурге был введен в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.