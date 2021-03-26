"АвтоВАЗ" сменил индустриального партнера в Казахстане

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" договорился о возобновлении производства автомобилей Lada в Казахстане, сменив индустриального партнера с АО "Азия Авто" в Усть-Каменогорске на завод "СарыаркаАвтоПром" в Кустанае, сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

Соответствующее соглашение между "АвтоВАЗом" и группой "Аллюр", в которую входит "СарыаркаАвтоПром", было подписано в пятницу при участии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

В рамках договора новый партнер "АвтоВАЗа" намерен выпускать в Кустанае "широкую линейку Lada в объемах, которые будут необходимы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в Казахстане нормативной базой". Информация о модельном ряде и объемах производства будет уточняться допсоглашениями.

Договор с новым партнером уже позволил начать выпуск Lada Niva Travel.

"Я искренне рад возобновлению локального производства Lada в Казахстане. В кратчайшие сроки, благодаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель – внедорожник Niva Travel. В ближайшие месяцы на кустанайском заводе начнут выпускаться и другие модели Lada", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Ива Каракатзаниса.

Он также отметил, что Казахстан является для "АвтоВАЗа" ключевым экспортным рынком, и компания намерена совместно с новым партнером еще укреплять присутствие на этом рынке.

Каракатзанис на встрече с премьер-министром Казахстана также обсудил перспективы дальнейшего углубления индустриального сотрудничества "АвтоВАЗа" с "СарыаркаАвтоПромом" путем организации производства на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску, трансформации дилерской сети Lada в Казахстане для обеспечения непрерывности предоставления услуг клиентам.

Ранее СМИ сообщали, что в связи с проблемами предыдущего индустриального партнера "АвтоВАЗа" в Казахстане осенью 2020 года был приостановлен выпуск моделей Lada на мощностях АО "Азия Авто". Одновременно с этим российская компания озадачилась поиском нового партнера.

Как сообщалось, группа компаний "БИПЭК Авто - Азия Авто" в 2017 году заключила соглашение о промсборке моторных транспортных средств, согласно которому обязалось поэтапно в срок до 2021 года запустить в Казахстане сборку Lada Vesta. Мощность серийного производства планировалась на уровне не менее 50 тыс. автомобилей в год. Государство оказало компании поддержку в виде налоговых и таможенных преференций в размере около 174 млрд тенге. Однако производство запущено не было. В связи с неисполнением компанией своих обязательств соглашение было расторгнуто решением специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 24 августа 2020 года.

Группа со своей стороны заявляла, что осуществить запуск нового масштабного производства в намеченные сроки не позволил ряд форс-мажорных событий. Основными препятствиями к выполнению обязательств стали многократный обвал автомобильного рынка Казахстана, изменение курса национальной валюты и трудности с привлечением финансирования.

Также сообщалось, что акционеры АО "Азия Авто" нашли финансирование и утвердили график строительства автопроизводства полного цикла, который обеспечит запуск мощностей сварки и окраски кузова в 2021 году.

В 2020 году в Казахстане было продано почти 17,5 тыс. автомобилей Lada.

АО ГК "Аллюр" является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО "СарыаркаАвтоПром", официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, Chevrolet, производителем Niva Chevrolet, UAZ, MAN на территории республики. Выпускает легковые, коммерческие автомобили и автобусы.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).