Рубль умеренно снижается к доллару и евро в понедельник утром на фоне падения нефти

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью. Дополнительное давление на курс рубля оказывает снижение аппетита к риску на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,71-75,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,78 руб./$1 (+12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,5 руб. (+26 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,58 коп. к уровню закрытия 26 марта, до 81,95 рубля.

Доллар оказался на 2,24 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 24,24 коп. выше.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 29 марта связано с падением цен на нефть, демонстрировавших стремительный рост на торгах в пятницу. В понедельник утром СМИ сообщили о снятии с мели контейнеровоза Ever Given, перекрывшего Суэцкий канал 23 марта. По данным Минэнерго США, через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти.

Также давление на нацвалюту оказывает охлаждение интереса инвесторов к рисковым активам, выраженное в снижении фьючерса на американский индекс S&P 500.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $63,75 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60 за баррель, что на 1,59% ниже уровня на закрытие рынка 26 марта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет порядка 1,31%, китайский CSI300 прирастает на 0,78%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,46%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу в основном за счет акций банков, а также оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики. При этом индикатор S&P достиг рекордного максимума, пишет CNBC.

Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В свою очередь, акции банков подорожали на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства банков США прекратят свое действие после 30 июня, после завершения ежегодных стресс-тестов.

Первоначально Федрезерв запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могут вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.