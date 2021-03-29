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Сбербанк закроет сделку по покупке доли Goods.ru во II квартале

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует закрыть сделку по покупке 85% маркетплейса Goods.ru во втором квартале 2021 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк, группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец Goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию.

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По условиям сделки Сбербанк приобретает часть долей Goods.ru, принадлежащих "М.Видео-Эльдорадо", а также инвестирует в дальнейшее развитие маркетплейса. В результате доля Сбербанка в капитале Goods.ru составит 85%, 10% сохранит за собой "М.Видео-Эльдорадо", 5% - Тынкован.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей, выкупить часть долей маркетплейса у "М.Видео - Эльдорадо" за 4 млрд рублей. Для сделки Goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд рублей.

Goods.ru был запущен в тестовом режиме в 2017 году. Владельцами платформы (ООО "Маркетплейс") сейчас являются структура группы "М.Видео-Эльдорадо" ООО "МВМ" (80%, по данным системы "СПАРК-Интерфакс") и Александр Тынкован (20%).

По данным системы "СПАРК", чистый убыток ООО "Маркетплейс" по РСБУ по итогам 2019 года вырос до 2,39 млрд рублей с 1,25 млрд рублей в 2018 году. Убыток от продаж увеличился до 2,95 млрд рублей с 1,58 млрд рублей годом ранее. Генеральный директор компании Соломон Кунин в прошлом году говорил, что площадка развивается в соответствии планами. В 2023 году маркетплейс планирует выйти на безубыточный уровень по EBITDA. По словам Кунина, оборот маркетплейса в 2019 году вырос втрое, до 6 млрд рублей.

Сбербанк Goods.ru

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