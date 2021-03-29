Сбербанк получил 44% Fortenova после консолидации это группой словенского ритейлера Mercator

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк получил порядка 44% Fortenova Group Top Co B.V (Нидерланды, создана на базе хорватского ритейлера Agrokor) после консолидации этой группой словенского ритейлера Mercator, следует из сообщения российской кредитной организации.

Сбербанку принадлежало 18,5% Poslovni Sistem Mercator d.d., был исполнен пут-опцион на эти акции в пользу Fortenova Group.

"Сделка является безденежной, в результате транзакции доля банка в капитале группы увеличилась на 4% и составила около 44%. Перевод 18,5% акций Mercator в Fortenova Group является частью общей стратегии интеграции и повышения эффективности ритейл-дивизиона с целью реализации синергий и повышения акционерной стоимости группы", - отметил Сбербанк.

В начале апреля 2019 года Сбербанк сообщил, что в ходе реструктуризации долгов хорватского Agrokor получил 40% активов образованной из ритейлера группы Fortenova Group. Доля в Mercator досталась банку также от Agrokor.

В апреле 2014 года Сбербанк выдал хорватской компании кредит на 600 млн евро, в мае 2016 года - еще на 350 млн евро. На долю другого российского банка - ВТБ - приходилось около 300 млн евро (кредит был выдан в 2014 году на покупку словенской розничной сети). Позднее Agrokor из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешла под контроль государства.