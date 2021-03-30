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Производство золота в РФ в 2020 г. снизилось на 1%, несмотря на прирост добычи

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Производство золота в России в 2020 году составило 340,17 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 1% меньше результата 2019 года.

Производство добычного золота подросло на 2%, до 291,21 тонны. При этом выпуск вторичного золота сократился на 18%, до 31,61 тонны, попутного – на 9%, до 17,35 тонны.

Производство серебра в России в 2020 году сократилось на 3%, до 965,73 тонны.

золото РФ

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