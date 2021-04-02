Минфин сообщил о сокращении в России добычи золота в январе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе 2021 года составило 18,92 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 5% меньше, чем в январе 2020 года. В том числе производство добычного золота сократилось на 3%, до 15,56 тонны, попутного - на 21%, до 1,17 тонны, вторичного - на 5%, до 2,19 тонны.

Производство серебра в России также сократилось на 5%, до 68,34 тонны.