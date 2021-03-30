Суд в Париже отменил решение о выплате Россией украинскому Ощадбанку более $1 млрд

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на 1,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

По данным ведомства, Апелляционный суд Парижа "поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала".

"В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть, еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что решение парижского суда "подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел в соответствии с нормами международного права".

"Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях", - заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению РФ должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов за якобы причиненные истцу убытки", - отметили в ведомстве.

В ноябре 2018 года Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями. "Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - отмечалось в сообщении.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал второе место среди 83 действовавших в стране банков.