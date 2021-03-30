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Ozon вывел из залога ключевые компании группы, погасив кредит Сбербанка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ozon освободил из залога свою основную операционную компанию и ее холдинговую структуру после погашения кредита в 6 млрд рублей, привлеченного в Сбербанке.

Заем был полностью погашен в январе 2021 года, после чего залог был прекращен, говорится в годовом отчете Ozon Holdings.

Кредит в Сбербанке Ozon привлек в марте 2020 года сроком на год по ставке 15% годовых. По условиям его предоставления, в залог кипрской Sberbank Invesments Ltd были переданы 100% основной операционной компании ООО "Интернет решения" и 100% ООО "Озон Холдинг" (ей принадлежит 99% ООО "Интернет Решения"). Договоры залога действовали до полного исполнения обеспечительных обязательств.

С тех пор отношения между Сбербанком и маркетплейсом изменились: осенью Ozon вышел из заключенного с кредитной организацией соглашения (его содержание официально не раскрывалось, но рынок обсуждал планы Сбербанка войти в капитал Ozon), за что выплатил неустойку в 1 млрд руб., и провел успешное IPO.

Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено более 10 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Во вторник компания отчиталась о росте оборота (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, в IV квартале 2020 года в 2,5 раз - до 75,8 млрд рублей.

Выручка Ozon в IV квартале увеличилась на 80% – до 37,75 млрд рублей. Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon составила 3,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 5,3 млрд рублей годом ранее.

Основными акционерами Ozon являются ПАО АФК "Система" и Baring Vostok. Акции компании торгуются на NASDAQ, "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

Ozon Сбербанк

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