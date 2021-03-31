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ВТБ проведет день инвестора 20 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ВТБ планирует 20 апреля провести день инвестора, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

На мероприятие будут приглашены "все представители аналитического, инвестиционного и журналистского сообщества", добавил он и предположил, что оно пройдет в гибридном формате.

Банк в среду опубликовал отчетность по МСФО за январь-февраль, показав рост чистой прибыли в 1,5 раза год к году, до 58,4 млрд рублей. В целом за год ВТБ планирует заработать 250-270 млрд рублей по МСФО.

ВТБ Дмитрий Пьянов

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