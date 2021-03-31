ВТБ за два месяца заработал 58 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, до 58,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

Рентабельность капитала ВТБ за два месяца составила 20,4%.

Чистые процентные доходы группы в январе-феврале выросли на 24% год к году, до 95 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы показали прирост на 36%, составив 24 млрд рублей.

Расходы ВТБ на резервы сократились до 8,4 млрд рублей с 18 млрд рублей годом ранее, что соответствует стоимости риска 0,4% против 1% в январе-феврале прошлого года.

Чистая процентная маржа ВТБ выросла до 3,7% с 3,6% за два месяца 2020 года.

"Годовой таргет в наших цифровых метриках остается неизменным", - заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отметив, что прибыль ВТБ за два месяца превысила квартальный рекорд ВТБ, установленный в первом квартале 2018 года (55,5 млрд рублей).

Группа планирует заработать 250-270 млрд рублей, показать стоимость риска на уровне около 1% и чистую процентную маржу около 3,4-3,5% годовых.

По словам Пьянова, негативный эффект на процентные доходы ВТБ от повышения ключевой ставки ЦБ будет незначительный. По его расчетам, повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов приводит к снижению доходов на 23 млрд рублей, однако это сглаживается хеджирующими инструментами. "Если снеттить, получится минус 2 млрд рублей, незначительно с точки зрения маржи и финансового результата", - указал топ-менеджер.

Норматив достаточности капитала группы ВТБ на конец 2020 года составил 11,8%.

В апреле банк планирует пополнить капитал первого уровня за счет вечных валютно-номинированных облигаций на 58,9 млрд рублей и капитал второго уровня за счет рублевых субордов на 4,8 млрд рублей, что даст прибавку в 0,35 п.п. к достаточности капитала. Еще плюс 0,22 п.п. к достаточности даст применение стандартизированного подхода к оценке операционного риска.

Эти меры позволят ВТБ нейтрализовать негативный эффект на капитал в 0,47 п.п. из-за отмены с 1 апреля резервных послаблений ЦБ и снижения чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД).

События после отчетной даты снизили чистую прибыль ВТБ по РСБУ до 468 млн рублей с 56,1 млрд рублей, которые банк отразил без учета СПОД.

"В отчетности по РСБУ мы провели СПОДами все то обесценение непрофильных активов, которое брали в 2020 году по МСФО", - указал Пьянов.

"Суборды и SMA-подход позволяют нам полностью перекрыть регуляторные изменения и негативный результат СПОДов в 2020 году, что позволит нам сохранить достаточность капитала либо на неизменном уровне 11,8%, либо повысить ее на 0,1 п.п. на 1 апреля", - заявил он.