ВТБ в I квартале удвоил чистую прибыль

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в первом квартале 2021 года удвоил чистую прибыль по МСФО, до 85,1 млрд рублей, на фоне роста доходов от основной деятельности и снижения расходов на резервы, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в преддверии Дня инвестора, который состоится 20 апреля, опубликовал сокращенную аудированную отчетность за первый квартал по МСФО. Полная версия отчетности будет опубликована 30 апреля.

Квартальный результат ВТБ оказался больше, чем вся прибыль 2020 года, составившая 75,3 млрд рублей.

"По сути, эти результаты заставляют нас думать о таргетировании верхнего диапазона прогноза по прибыли (на 2021 год), сейчас это 250-270 млрд рублей (...) Если не произойдет ничего экстраординарного, скорее 270 млрд, чем 250 млрд рублей", - заявил Пьянов.

Чистые процентные доходы ВТБ в январе-марте выросли на 21,6%, до 145,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы показали прирост на 19,1%, до 38,6 млрд рублей.

В отчетном квартале расходы группы на резервы под обесценение активов сократились до 22,6 млрд рублей с 45 млрд рублей годом ранее. Стоимость риска составила 0,7% против 1,5% в первом квартале прошлого года и 1,8% в четвертом квартале.

"По юридическим лицам, по сути, мы не видим каких-то дефолтов, то есть какие-то плановые роспуски, какие-то плановые досоздания", - заявил Пьянов.

ВТБ пока не распускал резервы по макропоправке в рамках стандарта МСФО 9, но планирует это сделать во втором квартале.

"Основной драйвер для макропоправок - это переход в позитивную зону темпа роста валового внутреннего продукта РФ. И поскольку первый квартал в России такой же допандемийный, по итогам первого квартала Россия все равно показывает падение. Но вот переходя в сравнение второго квартала со вторым кварталом, уже пандемийным, в котором два месяца экономика стояла, это тот период, когда Россия перейдет в позитивную зону роста, и по итогам второго квартала уже является правомерным роспуск макропоправки. То есть во втором квартале мы эту макропоправку, скорее всего, и по "физикам", и по "юрикам" распустим", - пояснил топ-менеджер.

На результатах банка также сказались низкие темпы роста административных и управленческих расходов - всего на 1,2% в первом квартале.

Кредитный портфель юрлиц с начала года сократился на 2%, портфель кредитов физлицам вырос на 4,2%.