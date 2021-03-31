Заявление о смене названия Volkswagen в США было шуткой на 1 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американское подразделение Volkswagen AG (VW) не будет менять название на Voltswagen. Сообщения о ребрендинге компании в США должны были стать первоапрельской шуткой, заявил представитель VW.

В понедельник, 29 марта, американское подразделение VW вывесило на сайт пресс-релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и быстро удалило его. Этого, однако, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание журналистов, и новость быстро распространилась в СМИ. Журналисты обратили внимание на то, что пресс-релиз был неполным, и в нем не было фотографий.

30 марта на сайте появилась полная версия сообщения, в котором говорилось, что изменение названия на Voltswagen вступит в силу в мае. Такое решение в компании назвали "публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили",

В пресс-релизе были приведены слова президента и гендиректора Volkswagen of America Скотта Кеога: "Мы можем поменять букву K на T в названии бренда, но наша приверженность производству лучших в своем классе автомобилей не изменится".

Представитель немецкого офиса VW сообщил The Wall Street Journal, что сообщение о смене названия бренда не стоит воспринимать серьезно.

"Изменения не будет", - заявил он.

По его словам, такое сообщение американского подразделения VW должно было стать первоапрельской шуткой, которая также подчеркнула бы амбиции компании в сфере выпуска электромобилей перед стартом продаж в США первого электрического внедорожника Volkswagen.

Однако публикация полного пресс-релиза о смене названия бренда привела к скачку акций VW на Франкфуртской бирже на 4,7%, а ADR компании в США подорожали на 9%. В связи с этим в компании посчитали необходимым объяснить, что сообщение было шуткой.

Публичные компании в соответствии с законодательством не должны вводить в заблуждение инвесторов, и подобные шаги могут вызвать вопросы у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет WSJ.

Первоапрельские акции являются традицией для VW, однако в прошлом они были более очевидными и не сказывались на курсе акций компании, отмечает экс-сотрудник SEC Кайл Де Янг. "Я думаю, что в этот раз ситуация необычная, - заявил он. - Я не удивлюсь, если у SEC возникнут вопросы, что вообще произошло, и о чем думали в VW".

В 2003 году в качестве первоапрельской шутки VW изменила название города Вольфсбург, где расположены ее штаб-квартира и производственное предприятие, на Гольфсбург (Golfsburg) на десятках дорожных указателей. Это было сделано, чтобы привлечь внимание к запуску обновленной модели Golf - бестселлера VW.