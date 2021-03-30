Volkswagen случайно анонсировала релиз о переименовании подразделения в США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ожидается, что Volkswagen изменит название своей деятельности в США на "Voltswagen of America", сообщает CNBC.

Пресс-секретарь компании отказался комментировать этот публикацию. Релиз был датирован 29 апреля и был сразу же удален. В нем говорилось, что название "Voltswagen" будет размещено в качестве логотипа на электромобилях. Компания планирует сохранить тёмно-синий логотип для газовых автомобилей, а для электромобильного бренда планирует использовать светло-голубой цвет.

В пресс-релизе говорилось, что изменение названия, как ожидается, вступит в силу в мае. Оно называлось "публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили". Релиз был неполным, а также в нем не было фотографий, отмечает CNBC.