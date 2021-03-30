Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:19Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Volkswagen случайно анонсировала релиз о переименовании подразделения в США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ожидается, что Volkswagen изменит название своей деятельности в США на "Voltswagen of America", сообщает CNBC.

Пресс-секретарь компании отказался комментировать этот публикацию. Релиз был датирован 29 апреля и был сразу же удален. В нем говорилось, что название "Voltswagen" будет размещено в качестве логотипа на электромобилях. Компания планирует сохранить тёмно-синий логотип для газовых автомобилей, а для электромобильного бренда планирует использовать светло-голубой цвет.

В пресс-релизе говорилось, что изменение названия, как ожидается, вступит в силу в мае. Оно называлось "публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили". Релиз был неполным, а также в нем не было фотографий, отмечает CNBC.

Volkswagen США

Новости по теме

Новости

США стремятся "оживить" стратегическое партнерство с Украиной

Пандемия коронавируса

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными

Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными
Пандемия коронавируса

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Во Франции заполнены почти 90% мест в палатах интенсивной терапии

Канада ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Грузовые суда возобновили движение по Суэцкому каналу

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

В США начался суд над экс-полицейским по делу о смерти Джорджа Флойда

Первые суда начали движение к ранее перекрытой части Суэцкого канала

Пандемия коронавируса

Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');