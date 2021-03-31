Минфин 31 марта разместил на аукционах ОФЗ на рекордные 355 млрд руб.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 31 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму почти 355 млрд рублей, что является рекордным объемом с 3 ноября 2020 года (427,747 млрд рублей); причем тогда большой объем размещения был обеспечен за счет облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), а в этот раз весь объем размещения обеспечили облигации с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).

Таким образом, был побит предыдущий максимум размещения в этом году, зафиксированный 3 марта, когда Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ на 104,132 млрд рублей. До 31 марта Минфин посредством размещения гособлигаций смог привлечь на аукционах чуть менее 419,5 млрд рублей при квартальном плане в 1 трлн рублей. С учетом последних размещений объем привлечения средств посредством размещения ОФЗ вырос почти до 774,5 млрд рублей (то есть в итоге квартальный план был исполнен на 77,45%).

На первом аукционе, состоявшемся 31 марта, были размещены ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года на 154,091 млрд рублей по номиналу при спросе 216,641 млрд рублей. Это стало рекордным размещением на одном аукционе с 11 ноября прошлого года, когда в ходе одного аукциона ведомство продало ОФЗ-ПК серии 29020 на общую сумму 294,545 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе составила 90,8989% от номинала, что соответствует доходности 7,25% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 90,711% от номинала, что соответствует доходности 7,27% годовых. По итогам торгов во вторник данный выпуск ОФЗ был среди лидеров ценового снижения, его котировки опустились за день на 0,9%, а доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 7,25% годовых. Таким образом, по средневзвешенной доходности размещение прошло без премии к закрытию предыдущего торгового дня, и с премией в 2 базисных пункта, если брать доходность по цене отсечения.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 200,9 млрд рублей по номиналу при спросе 243,653 млрд рублей, обновив тем самым рекорд размещением на одном аукционе с 11 ноября прошлого года.

Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,1625% от номинала, что соответствует доходности 7,05% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,079% от номинала, что соответствует доходности 7,06% годовых. Во вторник данный выпуск также значительно подешевел, падение его котировок составило 0,75%, это больше, чем у других бумаг с близким сроком до погашения. В результате доходность поднялась на 14 базисных пунктов - до 7,06% годовых. Таким образом, размещение прошло практически без премии в доходности к закрытию предыдущего торгового дня.