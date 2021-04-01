На старте торгов рубль показывал стабильность к евро и доллару

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,60-75,69 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,64 руб./$1 (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 88,78 руб./EUR1 (не изменился к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 2,75 копейки к уровню закрытия 31 марта, до 81,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,48 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 1 апреля связаны как с неоднозначной внешней конъюнктурой, так и с влиянием на внутренний валютный рынок состоявшихся накануне первичных аукционов по размещению ОФЗ. Несмотря на то, что в среду ситуация на мировых фондовых и нефтяных площадках была нестабильной, рубль укрепился благодаря спросу инвесторов на рублевую ликвидность для участия в аукционах ОФЗ, на которых в итоге был размещен рекордный с 3 ноября 2020 года объем бумаг - почти на 355 млрд рублей. Кроме того, поддержку нацвалюте в последние дни оказывает такой фактор, как отсутствие новых сообщений на санкционную тематику.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $63,08 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,51 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие рынка 31 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют позитивную динамику; японский Nikkei 225 прибавляет 0,68%, китайский CSI 300 растет на 0,63%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 не демонстрирует ярко выраженной динамики, указывая на неоднозначность ситуации на фондовых площадках США.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в среду, но акции технологического сектора существенно выросли, а индекс Standard & Poor's 500 почти достиг рекорда. Внимание инвесторов в среду было приковано к выступлению президента США Джо Байдена в Питтсбурге, в ходе которого он обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн. План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D). Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле. В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники The Wall Street Journal, знакомые с позицией администрации президента.