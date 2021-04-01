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ЦБ РФ выявил неформальные группы МФО, нарушающие права потребителей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в ходе поведенческого надзора выявил на микрофинансовом рынке неформальные группы взаимосвязанных организаций, применяющих недобросовестные практики и допускающих нарушения, аналогичные тем, которые допускали уже исключенные за это из реестра микрофинансовые организации (МФО), говорится в сообщении регулятора.

ЦБ подчеркнул, что тенденция не носит массового характера, в группы вовлечено незначительное количество МФО. Однако в отношении таких организаций Банк России намерен принимать соответствующие меры, вплоть до вывода с рынка.

Регулятор отмечает, что на рынке потребительского кредитования сохраняется проблема навязывания заемщикам дополнительных услуг. Банк России неоднократно информировал МФО о необходимости прекратить подобные практики, большинство кредиторов отреагировали на эти требования. К МФО, бизнес-процессы которых нацелены на получение дохода в основном от реализации дополнительных услуг без учета волеизъявления и потребностей клиента, будут применяться меры воздействия, предупредил ЦБ.

ЦБ РФ МФО

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