Россияне в 2021 году стали чаще жаловаться на страховщиков, реже - на банки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году число жалоб на российские банки снизилось на 27% по сравнению с 2020 годом, количество жалоб на страховые компании, наоборот, выросло на 20%, а на микрофинансовые организации - на 37,2%, говорится в сообщении Банка России.

Общее число жалоб регулятору от потребителей финансовых услуг и инвесторов за 2021 год снизилось на 9,9% - до 250,5 тысячи обращений.

Снижение числа жалоб на банки ЦБ связывает в первую очередь с тем, что россияне стали меньше жаловаться по вопросам реструктуризации кредитов в связи с пандемией.

Основной прирост жалоб на страховщиков был связан с ОСАГО, отмечает ЦБ. В прошлом году количество жалоб, поступивших по этой тематике, выросло на 19,5% по сравнению с 2020 годом и составило 78% от общего числа жалоб на страховщиков.

"Сказался эффект низкой базы 2020 года, когда ограничения из-за COVID-19 привели к снижению продаж полисов ОСАГО и количества ДТП. Более актуальными, в частности, стали темы неверного применения коэффициента "бонус-малус", отказа в заключении договора ОСАГО, необоснованного досрочного расторжения договоров ОСАГО. Нарушения сроков выплаты страхового возмещения, напротив, реже вызывали претензии потребителей - в результате индивидуальной работы Банка России со страховыми компаниями", - сообщил Банк России.

Одной из причин всплеска жалоб на МФО ЦБ назвал деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушали права потребителей. Банк России в 2021 году исключил из реестра шесть МФО, входивших в эту группу. Кроме этого, принятие закона, ограничившего возможность кредитора общаться с родственниками и знакомыми должника, спровоцировало всплеск в III квартале жалоб по вопросам взыскания просроченной задолженности.

В отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг Банк России получил на 67,3% больше жалоб, чем за 2020 год. Это связано с массовым выходом на фондовой рынок начинающих инвесторов, а также с поступлением значительного количества жалоб на компании с отозванной лицензией.

Число жалоб в отношении субъектов коллективных инвестиций снизилось на 17,2%. Как отмечают в ЦБ, это связано с сокращением жалоб на переходы из одного пенсионного фонда в другой - 65,8% по сравнению с 73,9% в 2020 году.

Жалобы на мисселинг в 2021 году уменьшились на 1,1%. Наибольшее число обращений связано с некорректными продажами инвестиционного страхования жизни - 44,5% (54,9% за 2020 год). В то же время в несколько раз выросло количество жалоб на мисселинг продуктов и услуг брокеров - 11,8% (4,3% за 2020 год).