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Во Франции арестовали членов международной банды похитителей "Лего"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международная банда преступников, специализировавшаяся на кражах ценных конструкторов "Лего", раскрыта во Франции. Как пишет MarketWatch, арестованы два мужчины и женщина. Они приехали из Польши в небольшой город близ Парижа Ивелин.

Сообщается, что злоумышленников задержали во время налета на магазин. Они планировали обокрасть несколько магазинов во Франции, а затем вернуться в Польшу и сбыть там награбленное.

Преступники специализировались на ценных и редких конструкторах. Издание отмечает, что коллекционный набор "Сокол Тысячелетия" может стоить до $15 тысяч, а первый выпуск "Тадж Махала" стоит $3864.

Во французской полиции сообщили, что получили несколько сигналов о кражах конструкторов "Лего" из частных домов.

Случаи хищения "Лего" нередки: наборы относительно небольшие, легкие, их легко перевозить. В 2014 году полиция Аризоны арестовала четверых преступников и изъяла у них конструкторов на $145 тысяч. Через пять лет было арестовано пять человек, у которых нашли краденых "Лего" на $11 тысяч.

В Австралии в 2014 году профессиональные похитители "Лего" украли из нескольких магазинов наборы на $22 тысячи.

Лего Франция

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