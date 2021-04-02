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Гендиректор ГЭХа Федоров продал акции "Газпрома" на 44,2 млн руб.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров продал принадлежавшие ему 0,00082527% акций ПАО "Газпром". Это следует из списка аффилированных лиц "Газпрома" по итогам I квартала 2021 г.

На конец марта 2021 г. рыночная стоимость такого количества акции на Московской бирже составила 44,2 млн руб.

Ранее в 2021 г. Федоров продавал акции ПАО "Интер РАО" (входит в ее совет директоров) на сумму около 3,8 млн руб.

Федоров с 2009 г. возглавляет "Газпром энергохолдинг" (объединяет активы ПАО "Газпром" в электроэнергетике).

Газпром энергохолдинг Газпром Денис Федоров

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