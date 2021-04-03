Более 90% жителей emerging markets намерены чаще покупать еду онлайн и после пандемии

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Более 90% жителей развивающихся стран планируют и дальше увеличивать покупки продуктов питания в интернете в ближайший год, несмотря на возвращение к нормальному образу жизни после пандемии, свидетельствуют результаты проводимого ежегодно Credit Suisse исследования Emerging Consumer Survey 2021.

В опросе приняли участие более 14 тыс. человек из восьми стран: Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Мексики, России, Таиланда и Турции.

Авторы исследования отмечают, что даже на фоне возобновления экономической деятельности и возвращения к доковидному образу жизни, многие аспекты, связанные с цифровизацией, скорее всего, сохранятся.

Более половины жителей всех охваченных опросом стран, за исключением России, стали покупать больше продуктов питания онлайн после вспышки COVID-19. В Турции их доля достигла 73%. В Китае, Индии и Таиланде о росте покупок еды онлайн заявили 70% респондентов, в России - лишь 29%.

В то же время 95% опрошенных россиян собираются в ближайший год покупать больше продуктов питания в интернете. Среди турецких респондентов была зафиксирована такая же доля тех, кто планирует увеличить покупки продуктов в интернете. Максимальные показатели отмечены в Таиланде и Индии - 96%. В Мексике о подобных планах заявили 93% опрошенных, в Китае - 94%, в Индонезии и Бразилии - 90%.

Опрос Credit Suisse также показал, что более 70% жителей развивающихся стран считают, что будут работать из дома в ближайший год. При этом в России их доля максимальна - 93%. Примерно 60% респондентов собираются больше учиться онлайн.

Рост оптимизма благодаря вакцинации

Пандемия COVID-19 привела к существенному падению доходов жителей развивающихся стран, свидетельствуют результаты исследования Credit Suisse. О сокращении доходов за последний год заявили 27,4% респондентов, при этом 19,6% сообщили, что их доходы упали более чем на 20%.

Однако авторы исследования отмечают улучшение настроений потребителей, особенно в связи с началом вакцинации от коронавируса. Опрос был первоначально проведен в октябре 2020 года, однако из-за появления в ноябре положительных новостей о разработке вакцин от коронавируса авторы решили повторно опросить участников в январе 2021 года, добавив вопросы, связанные с вакциной.

Примерно 70% респондентов заявили, что готовы сделать прививку от COVID-19. Россия стала единственной страной, жители которой проявили скептицизм по отношению к вакцинации. Лишь треть опрошенных россиян сказали, что готовы вакцинироваться.

Треть респондентов в январе сказали, что ожидают улучшения своего финансового положения в ближайшие полгода. В октябре 2020 года их доля составляла примерно 30%. Согласно январских данным, 20% опрошенных ожидают роста доходов в ближайшие 12 месяцев. Оптимизм наиболее силен в азиатских странах, за исключением Таиланда.

На первом месте по уровню потребительского оптимизма в рейтинге Credit Suisse расположилась Индия. В тройку лидеров вошли Китай, занявшие второе место, и Бразилия. Последнее место в рейтинге заняла Россия.

Долгосрочные тенденции

Несмотря на влияние пандемии на развивающиеся страны, Credit Suisse полагает, что потребители emerging markets будут играть ключевую роль в мировой экономике.

"Пандемия задержала, но не сорвала изменение баланса между развитыми и развивающимися странами", - считают авторы исследования.

Они полагают, что более быстрому росту экономики стран emerging markets будет способствовать демографическая ситуация, урбанизация и укрепление среднего класса. Однако авторы исследования отмечают, что развивающимся странам потребуется несколько лет, чтобы вернуться к траектории роста, наблюдавшейся до пандемии.

Аналитики Credit Suisse также подчеркивают, что рост доходов и урбанизация приводят к изменению структуры потребительских расходов в развивающихся странах. Доля расходов на товары первой необходимости в исследуемых странах сократилась на 15 п.п. в 1990-2020 гг. Эксперты ожидают, что к 2040 году расходы в таких категориях, как развлечения и здравоохранение, будут составлять примерно 50% в общих тратах.