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Сервис доставки igooods в I квартале увеличил оборот в 1,5 раза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов igooods в I квартале 2021 года увеличил оборот в 1,5 раза по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 1,6 млрд рублей.

Причиной роста стало увеличение аудитории сервисов доставки и выход в новые города в течении 2020 года, говорится в сообщении компании.

За январь-март igooods доставил 436 тыс. заказов во всех городах присутствия, что на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году. Средний чек вырос на 7%, до 3618 рублей.

"Мы видим, что после снятия части коронавирусных ограничений спрос на доставку продуктов продолжает расти. Многие из пользователей, которые присоединились к нам во время пандемии, остаются нашими постоянными клиентами. Для их удобства мы разрабатываем дополнительные функции, которые помогут быстрее справляться с бытом", - приводятся в сообщении слова управляющего и сооснователя igooods Григория Куниса.

Самым активным месяцем стал февраль. Это связано с погодой: в это время в центральную часть России пришли морозы, и люди чаще заказывали продукты онлайн. По статистике, количество заказов в холодные и снежные дни вырастает на 15-30%, отметил igooods. Самыми популярными товарами зимой стали лопаты для снега, антифризы, пледы, щетки и скребки для машин и размораживатели.

Также в феврале повышенным спросом пользовались сезонные товары для рассады - грунт, семена, удобрения и инсектициды.

igooods осуществляет доставку продуктов из магазинов Metro, "Лента", "Карусель" (X5 Retail Group), "Ашан", "Вкусвилл", Globus, Selgros, "Азбука вкуса", "О'Кей" и др. Всего к доставке подключено более 200 магазинов в 30 городах присутствия.

iGooods Григорий Кунис

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