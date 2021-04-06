Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей в рамках коррекции нефти, при этом рост курса нацвалюты сдерживается наметившимся ухудшением ситуации на мировых фондовых площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,30-76,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,345 руб./$1 (-4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,0125 руб./EUR1 (-23,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 12,94 коп. к уровню закрытия 5 апреля, до 82,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,02 коп. ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 1,67 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", некоторое укрепление курса рубля к доллару и евро на старте торгов 6 апреля связано, прежде всего, с наблюдаемым во вторник утром отскоком нефтяных цен после их заметного падения накануне (по итогам торгов 5 апреля котировки Brent и WTI упали на 4-4,5%). Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $62,64 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,22 за баррель, что на 0,97% выше уровня на закрытие рынка 5 апреля.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила. При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Тем временем на 6 апреля запланирована встреча совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению в Вене. Накануне США подтвердили, что примут в ней участие. Представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркнула, что предстоящие переговоры в Вене могут оказаться конструктивными. Правительство Ирана призвало Вашингтон к полному и окончательному снятию американских санкций, которые, в частности, ограничивают экспорт иранской нефти. Добыча нефти в Иране упала с 3,55 млн баррелей в сутки в 2018 году до менее 2 млн б/с в 2020 году, сообщает S&P Global Platts.

Вместе с тем сформироваться более устойчивой тенденции к росту рубля не дает наметившееся во вторник утром ухудшение ситуации на мировых фондовых площадках, на что указывает, в частности, динамика фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона; японский Nikkei 225 теряет более 1%, китайский CSI 300 снижается на 0,65%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 также находится в "красной зоне" (-0,2%), что говорит о возможном ухудшении настроений и на фондовом рынке США после его роста накануне.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили сессию на рекордных отметках после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии. Статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Значение индикатора составило 63,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), обнародованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.