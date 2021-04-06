Инфляция в РФ в марте замедлилась до 0,7%, но годовая выросла до пика в 5,8%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в марте 2021 года замедлилась до 0,66% с 0,78% в феврале и 0,67% в январе, сообщил во вторник Росстат.

За январь-март 2021 года цены выросли на 2,13%, что составляет более половины от таргета (4%) на весь год.

Инфляция в марте незначительно превысила ожидания: консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,6% (без округления до десятых - 0,64%), прогноз Минэкономразвития – 0,5-0,6%.

В марте 2020 года инфляция равнялась 0,6%.

В годовом выражении инфляция в марте 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 5,78% с 5,67% на конец февраля, 5,19% на конец января и 4,91% на конец декабря. Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она также равнялась 5,8%).

Отметим, что недельная динамика цен по более узкой потребительской корзине показывала, что к концу марта годовая инфляция могла уже пройти пик в 5,8% (который был достигнут в середине марта) и снизиться до 5,7%, но месячные цифры оказались чуть выше и показывают, что годовая инфляция держалась на пике в 5,8% и на конец марта, а снижение до 5,7%, видимо, откладывается на первую неделю апреля (на фоне высокой базы начала апреля 2020 года, когда цены выросли за неделю на 0,3%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2021 года составил 100,83% (в марте 2020 года - 100,51%), в годовом выражении - 105,38% (102,61%).

Продовольственные товары в марте 2021 года подорожали на 0,82% (в марте 2020 года - на 0,96%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 1,18% (0,76%). В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли в марте на 7,58% (замедление с 7,72% в феврале).

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,72% (выросли на 0,48% в марте 2020 года).

Услуги в марте подорожали на 0,37% (в марте 2020 года - на 0,09%).

В марте 2021 года на фоне падения цен на огурцы (на 25,2%) и помидоры (на 7,4%) снизились цены на плодоовощную продукцию на 1,7%. В то же время подорожали: морковь - на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук - на 7,5%, капуста - на 6,7%, виноград - на 3,8%.

В марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 5,0%, окорочка куриные - на 4,4%, говядину (кроме бескостного мяса) - на 2,3%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 1,9%.

Яйца в марте подорожали на 5,3%, сахар - на 2,1%, подсолнечное масло - на 1,2%,

Бензин в марте подорожал на 1,1% (с начала года уже на 3%). Легковые автомобили отечественные в марте подорожали на 2,4%

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7% (в апреле Минэкономразвития уточнит этот прогноз).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,2% (с 3,8%). При этом консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,0% (примерно посередине между 4,75% и 5,0%, но все-таки больше половины экспертов за 5,0%) против 4,25-4,5% еще месяц назад. То есть, большинство аналитиков ожидает возврата к нейтральной ставке (ЦБ оценивает ее в 5-6%) уже до конца текущего года.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25% до 4,5%. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

При этом Банк России заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4% (действующий интервальный прогноз ЦБ – 3,7-4,2%).

"Что касается прогноза по будущей инфляции, мы действительно его пересмотрели. Мы теперь ожидаем возвращения инфляции к нашей цели 4% в первой половине 2022 года. Что касается прогноза инфляции на конец этого года, мы его опубликуем в апреле, у нас в апреле опорное заседание, и мы будем обновлять весь прогноз, но сейчас могу сказать, что, по нашим оценкам, к концу года инфляция будет ниже текущих значений, но диапазон, скорее всего, будет выше нашей цели – выше 4%", - сказала Набиуллина.