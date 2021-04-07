В апреле годовая инфляция замедлится до 5,5-5,6%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в апреле 2021 года ожидается на уровне 0,5-0,6%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина инфляции", опубликованном во вторник.

Росстат ранее в пятницу сообщил, что инфляция в РФ в марте 2021 года замедлилась до 0,7% с 0,8% в феврале и также 0,7% в январе, в годовом выражении выросла до 5,8% в марте с 5,7% феврале, 5,2% в январе.

Министерство ожидает, что в апреле годовая инфляция снизится с мартовского пика в 5,8% до 5,5-5,6%.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% г/г после 5,7% г/г в феврале и 5,2% г/г в январе). Начиная с апреля ожидается замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. По итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5-0,6% м/м, что соответствует диапазону 5,5-5,6% г/г в годовом выражении", - говорится в обзоре.

"Основной вклад в снижение темпов роста потребительских цен в марте внесла продовольственная инфляция, которая замедлилась до 0,82% м/м с 1,2% м/м в феврале. Сдерживающее влияние оказало удешевление плодоовощной продукции (минус 1,7% м/м после роста на 5,6% м/м в феврале). В марте снизились цены на огурцы и помидоры после значительного роста в предшествующие периоды. При этом по отдельным продуктам плодоовощной группы, как и месяцем ранее, сохраняются повышенные темпы роста цен (картофель, морковь, капуста, лук)", - отмечают в Минэкономразвития.

"Вместе с тем темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, в марте увеличились за счет удорожания мясопродуктов (в том числе - куриного мяса), яиц и ряда других социально значимых товаров. В марте возобновился рост цен на сахар (плюс 2,1% м/м в марте после минус 6,4% за предшествующие три месяца), при этом цены сохраняются ниже декабрьских пиков. Ускорился рост цен на подсолнечное масло (1,2% в марте после 0,2% м/м соответственно)", - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития отмечают, что "давление на динамику цен на данные товары оказывает внешнеэкономическая конъюнктура: так, рост экспортных цен на подсолнечное масло с начала года составил 22,1%, цены фьючерсных контрактов на сахар на Межконтинентальной бирже выросли с начала года на 2,7%".

При этом в министерстве подчеркивают, что сдерживающее влияние на рост внутренних цен на сахар и подсолнечное масло "оказывают реализованные правительством РФ меры, направленные на сглаживание негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры". "С учетом складывающейся ситуации на мировых рынках принят ряд дополнительных решений: действие соглашений по сахару продлено до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября. Вводятся субсидии производителям данных товаров. Определены параметры демпферного механизма по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника, который в будущем позволит оперативно и в автоматическом режиме реагировать на колебания мировых цен", - напоминают в министерстве.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7% (в апреле Минэкономразвития уточнит этот прогноз).

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25% до 4,5%. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

При этом Банк России заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4% (действующий интервальный прогноз ЦБ - 3,7-4,2%).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,2% (с 3,8%).

При этом консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,0% (примерно посередине между 4,75% и 5,0%, но все-таки больше половины экспертов за 5,0%) против 4,25-4,5% еще месяц назад. То есть, большинство аналитиков ожидает возврата к нейтральной ставке (ЦБ оценивает ее в 5-6%) уже до конца текущего года.

Вчера директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов сообщил в интервью агентству Reuters, что совет директоров Банка России на апрельском заседании будет рассматривать те же три варианта решений по ключевой ставке, что и в марте: ее повышение на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.) или сохранение на текущем уровне. "Председатель в ходе пресс-конференции сообщала о том, что на мартовском заседании рассматривались три варианта возможных решений - сохранить ставку, повысить на 25 базисных пунктов и 50 базисных пунктов. С учетом той информации, что мы имеем на текущий момент, скорее всего, подобный набор решений будет присутствовать и на апрельском заседании", - заявил Тремасов.