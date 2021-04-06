"Роснефть" полностью вывела в офисы сотрудников в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" полностью вывела в офисы своих сотрудников в Москве, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"НК "Роснефть" завершила поэтапный вывод персонала для постоянной работы в московских офисах компании. Сотрудники возобновили работу в обычном режиме в соответствии с условиями трудовых договоров. В офисах продолжается реализация мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, включая использование работниками защитных масок и перчаток, дезинфицирующих средств и соблюдение социальной дистанции", - сказал представитель "Роснефти".

Как сообщалось, "Роснефть" в марте начала поэтапный вывод сотрудников в офисы Москвы, с 1 апреля готовилась восстановить 40-часовую рабочую неделю. Также "Роснефть" 4 марта сообщила, что приступила к вакцинации своих сотрудников в целях защиты от COVID-19.

Год назад "Роснефть" перевела на удаленный режим работы 84% персонала центрального аппарата компании. Кроме того, с 1 октября 2020 года компания перевела сотрудников центрального аппарата управления на сокращенную пятидневную рабочую неделю продолжительностью 30 часов. Данная мера не распространялась на работников производственных подразделений НК.