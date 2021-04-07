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Европейские индексы выросли, DAX обновил рекорд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились во вторник, в первый торговый день после длинных пасхальных выходных, на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%, до 435,26 пункта. Ранее в ходе торгов индикатор достиг рекордного максимума, поднявшись на 1%, до 436,47 пункта, и превысив максимум на уровне 433,9 пункта, достигнутый 19 февраля прошлого года. В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний, автопроизводителей и банков.

Германский индекс DAX вырос на 0,7% и обновил рекордный максимум. Французский CAC 40 прибавил 0,47% и достиг максимального значения с июня 2007 года.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,66% и 0,21% соответственно.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).

Аналитики JPMorgan Chase & Co. и Amundi говорят, что фондовые индексы Европы в этом году могут показать динамику лучше американских, несмотря на беспокойство по поводу медленных темпов вакцинации от коронавируса и локдаунов в таких странах, как Франция и Италия.

Безработица в 19 странах еврозоны в феврале 2021 года составила 8,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали февральскую безработицу на уровне 8,1%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе уровень безработицы также составил 8,3%, а не 8,1%, как сообщалось ранее.

Цена бумаг BP Plc выросла на 3,5%. Британская нефтекомпания сообщила, что, вероятно, достигла своего целевого показателя чистого долга на уровне $35 млрд в первом квартале 2021 года.

Акции Air France-KLM подорожали на 1,6%. Авиакомпания проведет докапитализацию на 4 млрд евро ($4,7 млрд) за счет конвертации госзайма и допэмиссии.

Бумаги Commerzbank AG подешевели на 0,3%. Наблюдательный совет германского банка выдвинул четырех новых кандидатов для избрания на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 18 мая.

Акции Credit Suisse Group AG подешевели на 0,4%. Швейцарский банк объявил о смене двух топ-менеджеров, а также о снижении размера дивидендных выплат. Кадровые изменения обусловлены убытками Credit Suisse, связанными с американским фондом Archegos Capital Management и британской Greensill Capital.

DAX FTSE CAC IBEX FTSE MIB

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