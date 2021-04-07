Свердловская область намерена привлечь кредитные линии на 10 млрд руб

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Свердловской области объявило аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий на общую сумму 10 млрд рублей, срок их действия составит 370 календарных дней, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Всего планируется привлечь 8 кредитных линий: 3 кредитные линии по 2 млрд рублей (начальная цена контракта по каждому 111,205 млн рублей), 3 кредитные линии по 1 млрд рублей (начальная цена контракта 55,602 млн рублей) и 2 кредитные линии по 500 млн рублей (начальная цена контракта 27,801 млн рублей).

Средства привлекаются для частичного финансирования дефицита регионального бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области.

Срок окончания подачи заявок - 28 апреля, аукцион запланирован на 30 апреля.

Как сообщалось, бюджет Свердловской области на 2021 год утвержден с дефицитом 12,7% расходов, или 40,6 млрд рублей. Доходы областного бюджета на текущий год запланированы в объеме 278,21 млрд рублей, расходы - 318,8 млрд рублей.