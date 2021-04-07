Brent подорожала до $63,05 за баррель

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в среду на фоне прогнозов улучшения ситуации в мировой экономике и повышения спроса на энергоносители.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне улучшил прогноз глобального экономического роста на 2021 год до 6% с 5,5%, на 2022-й - до 4,4% с 4,2%.

Тем временем управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2021 году на 0,2 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 97,7 млн б/с. EIA ожидает также, что мировые запасы нефти упадут на 1,8 млн б/с в первой половине 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в среду составила $63,05 за баррель, что на $0,31 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,59 (1%) - до $62,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $59,6 за баррель, что на $0,27 (0,46%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,68 (1,2%) - до $59,33 за баррель.

Нефтяной рынок показывает, что он нормально относится к недавнему решению ОПЕК+ об увеличении добычи, и "готов воспользоваться снижением неопределенности", отмечает аналитик по нефтяному сектору Rystad Energy Луиза Диксон.

"При том что уровень предложения на рынке на следующие несколько месяцев теперь известен, трейдеры могут сфокусироваться на перспективах спроса", - говорит она.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с). Неделей ранее запасы выросли на 3,91 млн б/с.

Официальный доклад о запасах будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени.