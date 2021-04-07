Brent подешевела до $62,48 за баррель

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

К 18:15 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,41%), до $62,48 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,29 (0,49%), до $59,04 за баррель.

Ранее в ходе торгов среды оба контракта дорожали.

Как сообщило Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,45 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, сократились на 2,62 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 4,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,8 млн баррелей.

Спрос на нефть должен улучшиться на фоне постепенной отмены локдаунов и ослабления ограничений на поездки, наряду с внедрением вакцин от коронавируса, полагает рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада. Вместе с тем вызывает озабоченность то, что увеличение предложения на рынке нивелирует рост спроса. Это связано с недавним решением ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Между тем непрямые переговоры между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые могут привести к снятию ограничений экспорта иранской нефти, оцениваются как конструктивные обеими сторонами, сообщает S&P Global Platts. Иран увеличил экспорт нефти в этом году, особенно в Китай, несмотря на санкции. Снятие санкций приведет к росту предложения и окажет давление на нефтяные цены.