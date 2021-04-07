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"Распадская" привлечет до $400 млн в Альфа-банке и Сбербанке

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Распадская" одобрил сделки по привлечению финансирования в Альфа-банке и Сбербанке на общую сумму до $400 млн, сообщила компания.

Лимит по каждому из кредитных соглашений составляет $200 млн.

Ставка по кредитам с погашением в 2026 году составит не более 3 мес. LIBOR + 3,2% годовых.

Привлеченные средства могут быть использованы, в том числе, для рефинансирования долга и "оплаты в рамках договоров, заключенных с целью приобретения угольных активов", поясняется в сообщении.

В конце 2020 года Evraz завершил консолидацию угольных активов на базе "Распадской": ПАО "Распадская" приобрело 100% АО "ОУК "Южкузбассуголь" у "Евраз НТМК" за 67,7 млрд рублей (около $920 млн). Согласно презентации угольной компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года сумма покупки в размере $917 млн оставалась неоплаченной и подлежит уплате в течение шести месяцев с момента приобретения. "Распадская" несет процентные расходы в размере 4,25% годовых по данному обязательству.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float на данный момент составляет около 6,5%.

Распадская Сбербанк Альфа-банк

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