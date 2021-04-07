"Ростелеком" и Сбербанк создадут СП в сфере цифровых технологий идентификации

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и Сбербанк договорились о создании ООО "Цифровые технологии идентификации", через которое партнеры будут совместно развивать такие технологии, включая биометрию. Предварительное соглашение о намерениях подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, говорится в пресс-релизе госоператора.

"Основным акционером "Ростелекома" и Сбербанка выступает правительство РФ, и оно ставит перед нами задачу развивать технологии цифровой идентификации в интересах всех участников рынка", - сказал Осеевский, слова которого приведены в релизе.

Телеком-компания более 10 лет развивает и применяет технологии цифровой идентификации. Сбербанк, со своей стороны, также обладает широким опытом в сфере защиты данных, компьютерного зрения и работы с биометрической информацией.

Среди задач, которые партнеры планируют реализовать через СП: повышение уровня цифровизации в различных отраслях экономики, ускорение перевода услуг в электронный вид, развитие сервисов для цифрового взаимодействия. Также СП будет развивать решения для защиты от разных видов мошенничества.

С 2017 года "Ростелеком" по инициативе Минкомсвязи и ЦБ РФ разрабатывал единую биометрическую систему (ЕБС), которая заработала с 1 июля 2018 года. ЕБС применяется в финансовой сфере, в сфере образования, госуслуг, ритейле, оформлении договоров на услуги связи и тд. Сбор биометрии осуществляется через банки и МФЦ.

В марте "Коммерсантъ" сообщал, что Банк России решил потребовать от банков ускорить сбор биометрических данных в ЕБС, а правительство планирует за два года увеличить количество записей в ЕБС с 164 000 до 70 млн штук.