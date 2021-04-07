Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:23Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 132 302 451+488 813

Saudi Aramco может продать долю в трубопроводных активах за $10-15 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах консорциуму американских, китайских и местных инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, сумма сделки может составить от $10 млрд до $15 млрд. Таким образом, трубопроводы Saudi Aramco будут оценены в общей сложности более чем в $20 млрд.

Среди инвесторов, участвующих в переговорах, - американский фонд Apollo Global Management Inc., инвесткомпания EIG Global Energy Partners, китайский фонд инфраструктурных инвестиций Silk Road Fund, а также фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management Co. и саудовские пенсионные фонды.

Стороны могут объявить о сделке уже на этой неделе.

Saudi Aramco намерена сохранить контроль над своими трубопроводами, отмечают источники. В рамках обсуждаемой сделки может быть создано СП, которое будет получать плату за транспортировку саудовской нефти по трубопроводам.

Saudi Aramco управляет более чем 90 трубопроводами на территории Саудовской Аравии.

Saudi Aramco Саудовская Аравия

Новости

Кабмин выделил 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и масла

Экспортеры пшеницы из РФ выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет

Экспортеры пшеницы из РФ выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет

Brent подорожала до $63,05 за баррель

Brent подорожала до $63,05 за баррель

Холода подняли цену на газ в Европе до $249/тыс. куб. м

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Курятина и яйца стали лидерами по темпам роста цен на продукты в марте

Цены на бензин с начала этого года выросли больше, чем за весь 2020 г.

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Доллар впервые с 16 ноября 2020 года поднялся выше 77 рублей

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');