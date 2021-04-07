В Думе призвали удешевить выход на IPO для малого и среднего бизнеса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Необходимо подготовить законодательные инициативы, которые удешевят для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выход на IPO, может быть, продумать государственное субсидирование, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"IPO - это затраты для эмитента, и с непонятным итогом. Поэтому надо, на мой взгляд, еще раз посмотреть и на законодательство, и на нормативные документы, которые регулируют выход на IPO для того, чтобы удешевить, особенно для малых и средних организаций, вхождение в эту процедуру", - сказал он в среду на Биржевом форуме.

"Во-вторых, я бы даже посмотрел на возможность субсидирования этого процесса со стороны государства, поскольку это многократно окупится, если компании действительно начнут активно выходить на рынок со своими бумагами", - добавил глава думского комитета.

Он отметил, что эта мера мультипликативная и принесет дополнительные доходы в бюджет. "В любом случае эту тему надо изучать, и прежде всего Минфину, конечно. На мой взгляд, такие резервы и возможности есть", - подчеркнул Аксаков.