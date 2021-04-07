Объем ФНБ вырос в марте до 13,8 трлн руб.

Ликвидная часть фонда сократилась на 8 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля составил 13 трлн 802,12 млрд рублей, или 11,9% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $182,32 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 марта он составлял 13 трлн 552,05 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $182,06 млрд. Таким образом, за март его объем увеличился на 250,07 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 8 млрд рублей - до 8,679 трлн рублей, или $114,66 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП) с 8,687 трлн рублей, или $116,7 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 апреля размещено $39,844 млрд, 34,723 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд иен, 110,539 млрд китайских юаней и 308,9 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,443 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 3 трлн 297,6 млрд рублей (рыночная стоимость на 31 марта), в акции "Аэрофлота" - 56,05 млрд рублей.

ВЭБ в марте досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 232,6 млн рублей, КЖЦ-2 -293,2 млн рублей, строительства аэропортового комплекса "Центральный" (Саратов) - 26 млн рублей. Из этих средств 243 млн рублей были конвертированы в $3,3 млн.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года составила минус $52,1 млн, что эквивалентно минус 3,945 млрд рублей.