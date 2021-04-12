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Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам прошедшего 11 марта совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

К разработке списка поручено привлечь РФПИ.

Тема использования денег ФНБ в последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры мировых сырьевых рынков обсуждается все активнее. Закон разрешает инвестировать средства фонда, когда их ликвидная часть превышает 7% ВВП. Бюджетом на 2021-2023 годы ликвидная часть фонда к концу 2021 года предусматривается в размере 7,1% ВВП, 2022 года – 6,76% ВВП, 2023 года – 6,97% ВВП. По факту ликвидные активы ФНБ по итогам февраля составили 7,5% прогнозируемого ВВП, сократившись с 7,7% месяц назад, на 1 апреля остались на этой отметке. При сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей, говорил Путин на совещании 11 марта.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что правительство должно убедиться, что на трехлетнем горизонте ликвидные активы ФНБ будут стабильно превышать 7% ВВП, для чего ожидает обновленный прогноз Минэкономразвития, и после будут законодательные основания для принятия решения о вложении средств ФНБ. Помимо уточнения макропрогноза, должен быть уточнен перечень инвестпроектов, после чего уже будет приниматься решение о вложениях.

По оценкам Минфина, в течение трех лет из ФНБ может быть проинвестировано 1 трлн рублей. Среди потенциальных проектов Силуанов называл ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

ФНБ Владимир Путин

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