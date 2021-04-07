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Международные резервы России в марте снизились на 2,2% до $573,3 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов России в марте 2021 года уменьшился на $12,944 млрд, или на 2,2%, с $586,266 млрд до $573,322 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

Основными факторами сокращения резервов стали курсовые изменения и снижение цен на золото.

Стоимость монетарного золота в резервах в марте уменьшилась на $5,017 млрд, или на 3,9%, до $125,287 млрд, его доля в резервах снизилась до 21,9% с $22,2%.

В январе-марте 2021 года резервы снизились на $22,452 млрд, или на 3,8%, с $595,774 млрд на 1 января.

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ

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